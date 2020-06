O novo calendário do Campeonato dos Açores de Ralis (CAR) para 2020 apresenta somente cinco provas, sendo que os três ralis disputados em piso de terra estão alinhados no novo desenho que a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK)vai anunciar nos próximos dias.



Assim sendo, e de acordo com a informação prestada pela Associação de Pilotos de Ralis de São Miguel (APRSM), o CAR vai iniciar-se em agosto (dias 14 e 15) com o XXXIX Rallye Além Mar Santa Maria, seguindo-se os três eventos de terra: Azores Rallye (17 a 19 de setembro), XXXI Além Mar Rali Ilha Azul (16 e 17 de outubro) e Além Mar Rali (6 e 7 de novembro). O campeonato vai encerrar no asfalto picoense com a realização do IX Pico Rali (4 e 5 de dezembro).



De fora fica o XX Rali Além Mar / XLII Ilha Lilás. Aliás, o Terceira Automóvel Clube não vai organizar qualquer prova do CAR em 2020, isto depois de ter cancelado o Rali Sical, optando agora por não realizar o ‘Lilás’, não apenas por uma questão de aliviar o calendário e dar mais tempo entre as provas, mas também porque o clube vai enfrentar um processo eleitoral nos próximos meses.



Entretanto, e como forma de colmatar a ausência de transporte marítimo de passageiros e mercadorias, a APRSMestá a negociar com uma transportadora marítima um acordo para o transporte marítimo das viaturas dos concorrentes, a preços mais aceitáveis para os pilotos, de forma a que o arranque do CAR possa acontecer com uma lista de inscritos razoável e acima das duas dezenas.



Ao mesmo tempo, a APRSM já manifestou, junto da FPAK e da Direção Regional de Saúde, a sua total disponibilidade para colaborar na elaboração de “um plano de contingência/exigências, onde seja salvaguardada a componente humana, na área da saúde, tendo em atenção o plano de contingência Covid-19 desenvolvido pelo departamento médico da FPAK”.