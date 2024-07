Nova presidente do México nomeia polícia que reduziu criminalidade na capital

O plano da nova presidente é replicar à escala nacional o sucesso conseguido na Cidade do México pelo agente, de 42 anos, onde foi responsável pelo mesmo departamento entre 2018 e 2023, num país aterrorizado pela violência associada ao narcotráfico.

“Conseguimos uma redução histórica de 50% nos homicídios e de 60% nos crimes graves”, lembrou, em conferência de imprensa, a presidente eleita, cuja tomada de posse está prevista para 01 de outubro.

Garcia Harfuch foi baleado num ataque ao seu comboio policial na Cidade do México, em junho de 2020, que matou dois dos seus escoltas e uma transeunte, e acusou o cartel de Jalisco Nueva Generación, o mais perigoso do país, de ser responsável pelo mesmo.

O México, com 129 milhões de habitantes, regista cerca de 30 mil homicídios por ano, a maioria dos quais ligados à violência dos traficantes de droga e à delinquência organizada.

Assim que foi nomeado, o novo ministro anunciou um reforço das “capacidades de inteligência e investigação”, um aspeto que diz ter sido determinante na Cidade do México, com 9,2 milhões de habitantes.

Claudia Sheinbaum, a primeira mulher a ser eleita presidente do México, após a vitória no sufrágio de 02 de junho, prometeu dar continuidade à política de segurança do presidente cessante e atacar as raízes da violência, a pobreza e a exclusão, com programas sociais em vez de medidas repressivas e de combate frontal aos cartéis.

Harfuch irá substituir a atual ministra de Segurança Federal, Rosa Icela Rodriguez, que se tornará ministra do Governo, o equivalente ao ministério da Administração Interna, mas sem controlo sobre as forças de segurança.