Norte-americanos já dominam dormidas de estrangeiros

Saídas do Aliança em discordância com o coordenador.

"Empresários de ‘rent-a-car’ pedem regulação para o setor", é o título do destaque fotográfico da capa do Açoriano Oriental.

Turistas da América do Norte (EUA e Canadá) já ultrapassaram os alemães nas dormidas de estrangeiros nos Açores. Norte-americanos são exigentes e representam um desafio para a hotelaria e restauração.

