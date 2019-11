Nonagon acolhe 'Lagoa Smart City'

O primeiro dia do evento (quinta-feira), será dedicado aos “Desafios da Mobilidade e da Conectividade”, cujo principal objetivo passa pela divulgação da temática TIC (Tecnologias da Informação e da Comunicação) na administração local e serviços autárquicos.



A sessão de abertura contará com a participação de Bruno Pacheco, diretor regional da Ciência e Tecnologia, Cristina Calisto, presidente da Câmara Municipal da Lagoa e de Arnaldo Machado, presidente do Conselho de Administração do Nonagon.



De acordo com nota de imprensa, segue-se a apresentação do projeto “Lagoa Smart City”, pelo vereador Nelson Santos, da Câmara Municipal da Lagoa, e David Cunha, assessor do executivo da Câmara Municipal de Lisboa, irá abordar a temática “A implementação de um Ecossistema Inteligente”.



Por seu turno, Henrique Sanchez, presidente do conselho diretivo da Associação Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE), falará sobre a “Mobilidade Elétrica em Portugal – Açores, Exemplo de Sustentabilidade”.



Após o almoço, “Funchal 360º”, será o tema abordado por Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal de Funchal, seguido por Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, no Algarve, que falará sobre “Smart City Lagoa – Algarve”. O orador Marco Espinheira, diretor municipal da Câmara Municipal de Cascais, abordará a temática “Smart City for 650 years”, seguindo por César García, diretor da SAGULPA- Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canária, que falará sobre “Las Palmas de Gran Canaria: caso real de êxito Smart City”.

No segundo dia do evento (sexta-feira, dia 15 de novembro) a temática geral será “Smart Tourism”. Miguel Abrunhosa, vereador da Câmara Municipal de Bragança, falará sobre o tema “Bragança, a Caminho de uma Human Smart Region”, seguindo-se Flávio Tiago, professor auxiliar da Universidade dos Açores e presidente da direção regional dos Açores da Ordem dos Economistas, que abordará o tema “Smart Tourism: Construindo Destinos Inteligentes”.



Roberto Antunes, diretor executivo do Centro de Inovação do Turismo de Portugal (NEST), falará sobre “Smart Destination” e Natália Silva, do Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia, irá expor o “Projeto EXPAND II- JPI Urban Europe: o Hub Transnacional para a Investigação Urbana”.



Por seu turno, Deborah Estima, coordenadora da equipa de gestão da Estratégia Regional de Investigação e Inovação - Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia, irá apresentar o “Projeto Smart-Dest”. Miguel Castro Neto, subdiretor da NOVA IMS - Universidade Nova de Lisboa, abordará o tema “Data-Driver Tourism Management”, e Francis Ortiz, director da Crea solutions, apresentará: “Plataformas de Dinamización y Fidelización Turística para Hoteles, Ciudades y Destinos Inteligentes”.



Paralelamente decorrerá uma exposição empresarial, que será inaugurada no dia 14 de novembro, pelas 9h30, pela presidente da autarquia, Cristina Calisto.