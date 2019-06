Noites de Verão começam esta sexta-feira com desfile da Charanga dos Bombeiros

O programa das Noites de Verão 2019, iniciativa da Câmara Municipal de Ponta Delgada para animar o centro histórico durante a época alta, começa esta sexta-feira, às 21h00, com o tradicional desfile da Charanga dos Bombeiros Voluntário, ao que se segue, às 22h00, o concerto de Sara Cruz, na Praça do Município.

No sábado, dia 15 de junho, às 20h00, o Largo da Matriz, haverá animação infantil, seguindo-se, pelas 22h00, o concerto dos One Short a Quartet, na Praça do Município.





No domingo, às 22h00, terá lugar o concerto de Jaime Goth Quinteto, na Praça do Município.





Refira-se que, devido à realização das “Noites de Verão 2019”, ocorrerão diversas alterações ao trânsito entre os dias 14 de junho e 15 de setembro, explica nota de imprensa.





Desta forma, o trânsito fica proibido à quartas-feiras, quintas-feiras e domingos das 19h00 às 24h00 e às sextas-feiras e sábados das 19h00 às 02h00 nas ruas dos Mercadores, do Aljube, de Santa Luzia, Açoriano Oriental, Manuel da Ponte (entre a Rua do Melo e a Praça do Município), do Melo (entre as Ruas do Brum e Conselheiro Dr. Luís Bettencourt Medeiros e Câmara), Largo Vasco Bensaúde, lados nascente e sul do Largo da Matriz, Comandante Jaime de Sousa e Praça Gonçalo Velho Cabral e ainda nos lados sul, nascente e norte Campo de São Francisco e na Rua Luís Soares de Sousa.





Diz ainda a autarquia que a exceção vai para o acesso a moradores, parques de estacionamento, farmácia de serviço, unidades hoteleiras, autoridades policiais, viaturas de emergência, viaturas de serviço de recolha de resíduos urbanos.





Entre os dias 22 e 30 de julho das 19h00 às 01h00, o trânsito fica proibido na zona em frente ao Largo do Colégio, nomeadamente, no Largo Marquês de Pombal, a partir das Ruas Pedro Homem e de Santana para poente, com trânsito condicionado a partir do cruzamento das ruas Margarida de Chaves, Guilherme Poças Falcão, Contador e João Moreira.





As alterações ocorrerão ainda no trânsito na Rua da Misericórdia (poente/nascente), excetuando acesso a táxis e portadores de cartão de pessoas com deficiência, Largo Vasco Bensaúde (lados nascente e sul da Matriz), Rua Manuel da Ponte, Rua do Melo, Rua do Brum e Praça Gonçalo Velho Cabral.