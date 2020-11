Nem os Açores escapam agora ao risco vermelho de transmissão

Os Açores entraram na lista vermelha do Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC) para a transmissão do novo coronavírus.



Segundo a TSF, depois da Região Autónoma da Madeira, que na semana passada também entrou na lista vermelha, os Açores eram a última região portuguesa onde o risco ainda era classificado como médio (laranja).



Os mapas de risco são feitos com base nos casos positivos nos últimos 14 dias por cem mil habitantes e na percentagem de testes feitos com resultado positivo.



É considerada uma região de alto risco quando existem mais de 50 casos ativos (aqueles detetados nos últimos 14 dias) por cada cem mil habitantes e a taxa de positividade é superior a 4%.