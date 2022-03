Negada liberdade sob caução de João Rendeiro

O antigo presidente do BPP vai permanecer em detenção provisória ao abrigo da convenção europeia de extradição de que Portugal e África do Sul são signatários, correndo agora o primeiro prazo de 12 dias para devida provisão do processo na África do Sul.

“Se não respeita processos judiciais em Portugal porque iria respeitar na África do Sul", disse o magistrado sul-africano Rajesh Parshotam na leitura da sua decisão.

O magistrado argumentou que João Rendeiro “saiu de Portugal, logo que esgotou possibilidades de recursos na justiça, para evitar prisão"

"Ele [João Rendeiro] é um fugitivo, contra as ordens dos tribunais" referiu o magistrado, sublinhando: "Se não respeita processos judiciais em Portugal porque iria respeitar na África do sul".

O magistrado adiantou que o ex-banqueiro “quase de certeza que fugiria" caso fosse libertado agora.

"Liberta-lo não seria pelo interesse da justiça, nem aqui nem em Portugal", acrescentou.

A defesa de Rendeiro já anunciou antecipadamente que neste cenário vai recorrer da decisão de ser negada a liberdade.

A próxima sessão está marcada para 10 de janeiro.