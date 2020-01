Navio 'Malena' já atracou no Porto das Lajes das Flores

Segundo nota do executivo, o navio, com cerca de 87 metros de comprimento e quatro metros de calado, chegou quinta-feira a Ponta Delgada, onde recebeu a carga com destino às Flores, tendo saído às 18 horas de domingo.

Nesta primeira viagem, o 'Malena' transporta 60 contentores de 20 pés e 15 de 40 pés, cheios, além de oito viaturas e outra carga transportada em 'flats', bem como 11 contentores vazios, para transporte de gado. Agora atracado, o 'Malena' começará imediatamente a operação de descarga.