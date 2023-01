NATO recusa pedido de Belgrado para enviar exército sérvio para o Kosovo

O Governo sérvio apresentou o pedido a 15 de dezembro passado, no auge da crise entre Pristina e Belgrado, num momento em que a população sérvia kosovar avançou com protestos contra as prisões de membros dessa comunidade.

Hoje, numa conferência de imprensa, Vucic disse ter recebido uma resposta “cuidadosamente redigida” da missão da NATO no Kosovo (KFOR), em que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) afirma não ver necessidade de as forças de segurança sérvias serem destacadas para o Kosovo.

Segundo a rádio pública sérvia RTS, Vucic, que já tinha assumido o ceticismo quando enviou o pedido, salientou que a recusa é a resposta que "todos sabiam e esperavam", apesar de ter reiterado a validade da solicitação, pois tem como base a resolução 1.244 das Nações Unidas.

Os protestos diminuíram de intensidade na semana passada, permitindo desanuviar as relações bilaterais tensas que, no entanto, subiram novamente de tom nas últimas horas depois de, sexta-feira à noite, um homem armado ter ferido a tiro dois jovens sérvios kosovares no sul de Kosovo.

No incidente, confirmaram as autoridades locais, esteve envolvido um agente de segurança kosovar.