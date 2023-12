Música desperta espírito natalício em Ponta Delgada

Com este objetivo a autarquia revela as ruas da cidade se movem ao som da música de Natal todos os dias entre as 17h00 e as 20h00, para despertar o espírito natalício em todos aqueles que se deslocam ao centro histórico por estes dias.

Quanto às animações, a programação, continua hoje, pelas 18h30, com animação itinerante pela a Filarmónica Lira Nossa Senhora da Oliveira e no dia seguinte, 30 de novembro, a cidade é invadida pela irreverência dos Tunídeos – Tuna Masculina da Universidade dos Açores, pelas 20h00.

Amanhã, pelas 14h00, os “Back To The Funk” voltam a sair à rua e no sábado, às 9h00, este grupo irá passar pelo Mercado da Graça e as artérias do Centro Histórico espalhando alegria.

Neste mesmo dia, haverão passeios de lagarta gratuitos, entre as 14h00 e as 20h00, na Avenida Infante Dom Henrique, e pelas 15h00, haverá a atuação da Filarmónica Lira de São Roque e “Flashmod Natalício” com os Dança Soul Stealers da Associação Juventude Aprender a Viver, em parceria com a Juve Dance.

A encerrar o dia de sábado está o concerto “Natal Mágico” do Orfeão Edmundo Machado de Oliveira, na Igreja do Colégio, pelas 21h00, e à mesma hora, na Igreja Nossa Senhora da Saúde, nos Arrifes, atuará a Orquestra Ligeira de Ponta Delgada.

No domingo, às 15h00 é a vez da animação itinerante ficar a cabo da Filarmónica Nossa Senhora da Oliveira da Fajã de Baixo e a anunciar o arranque de mais uma semana de programação, no dia 4 de dezembro, pelas 18h30, está a Fandangafarra, que irá atuar pelo centro de cidade.