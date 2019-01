Museus da Ribeira Grande registam novo aumento de visitantes em 2018

Os museus da Ribeira Grande e demais espaços públicos que estão à disposição de quem visita o concelho, nomeadamente a torre sineira, o moinho do Vale, o surf center e o posto de turismo, registaram um número apreciável de visitantes ao longo do ano de 2018.

De acordo com nota de imprensa da autarquia, o surf center registou cerca de 3800 visitantes em menos de três meses. Inaugurado no final de setembro do ano passado, o surf center depressa afirmou-se como ponto de paragem para quem procura informação especializada sobre as ondas da Ribeira Grande e os melhores locais para surfar.





A torre sineira da Câmara da Ribeira Grande foi outro dos locais bastante procurados, registando cerca de 3700 visitas, enquanto o moinho do Vale, infraestrutura recuperada pela autarquia com o intuito de proporcionar aos visitantes um contato mais próximo com o processo de moagem registo perto de duas mil entradas.





Em relação aos museus, o ano de 2018 reafirmou a importância dos mesmos na oferta turística do concelho, registando-se um aumento na afluência ao Museu Municipal da Ribeira Grande (cerca de 5500 visitantes) e à Casa do Arcano, sendo que este espaço duplicou o número de entradas em comparação com o ano anterior, passando das 1880 visitas para as 3800, acrescenta a mesma nota.







O Museu Vivo do Franciscanismo e o Museu da Emigração Açoriana mantiveram-se em linha com o ano anterior, tendo o primeiro acolhido cerca de 3500 visitantes, enquanto o segundo ultrapassou os 3600. Já o posto de turismo registou cerca de 9600 entradas, ultrapassando de forma significativa as cerca de 6200 registadas em 2017.





Significa isto que ao longo de 2018 as visitas aos principais espaços públicos na cidade da Ribeira Grande ultrapassaram os 38 mil visitantes.