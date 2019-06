"Municípios assinam protocolo para a igualdade" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que a AMRAA anunciou uma nova cooperação com a Comissão para a Cidadania tendo em vista a implementação de políticas para a igualdade no arquipélago.

"Orlando Duque falha etapa no ilhéu" é o título da manchete fotográfica. "Museu usa Cultura no combate à exclusão social", "Comissão de trabalhadores denuncia gastos supérfluos na Azores Airlines", "PSD acusa Governo Regional e Atlânticoline de amadorismo", "Jorge Miranda diz que premiar votantes pode ser nocivo" e "Nené concretiza sonho de jogar no Santa Clara e na I Liga" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.