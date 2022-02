Mota Amaral foi o "maior político açoriano de sempre" , diz Luís Bastos

“Em tempos de profundas alterações políticas sociais, económicas, culturais, [foi um] enorme privilégio testemunhar um lado nobre da política ou da atividade política, personificada no maior político açoriano de sempre”, afirmou o autor.

E acrescentou: “O maior político açoriano de sempre […) que a história consagrará como aquele que libertou, finalmente, os Açores e os açorianos de séculos de atraso, isolamento, abandono e mesmo opressão”.

Luís Bastos realçou que ao “longo das duas décadas que serviu os Açores” enquanto presidente do Governo Regional, Mota Amaral manteve-se “inabalável na fé que depositou nas potencialidades” do arquipélago.

“A este homem que concretizou o sonho açoriano, ao político hábil, ao estadista, ao homem de profundas convicções, ao intelectual, ao doutor João Bosco mota Amaral dedico esta obra que agora só ao leitor caberá julgar”, afirmou.

O livro “João Bosco Mota Amaral – Fotobiografia”, de Luís Bastos, uma edição da Letras Lavadas, foi hoje apresentado no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, perante centenas de pessoas.

Na apresentação estiveram presentes o atual presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, e o anterior líder do executivo açoriano e atual presidente do PS, Carlos César.

Mota Amaral, nascido em 1943 em Ponta Delgada, foi deputado à Assembleia Nacional antes do 25 de abril, tendo integrado a chamada ‘ala liberal’.

No regime democrático, foi o primeiro presidente do Governo dos Açores (de 1976 a 1995) e presidente da Assembleia da República (2002 a 2005).