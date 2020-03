Morreu o ex-presidente do BPN Oliveira e Costa

José Oliveira e Costa, que morreu com 84 anos, foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do governo PSD liderado por Cavaco Silva e fundador do grupo SLN/BPN.

No âmbito de atos praticados neste grupo, foi condenado a 15 anos de prisão por falsificação de documentos, fraude fiscal qualificada, burla qualificada, branqueamento de capitais e abuso de confiança.

O funeral realiza-se na quinta-feira pelas 16h15, na Basílica da Estrela, em Lisboa, de acordo com a informação disponível na página da Servilusa na internet.