Morreu o ator Robert Norris, o 'cowboy' dos cigarros Marlboro que nunca fumou

O ator, que nasceu em Chicago e sonhava ser 'cowboy', foi descoberto em 1954 por publicitários que viram num jornal uma fotografia sua com o amigo e ator John Wayne.

Norris, que nunca fumou, promoveu a marca durante 12 anos com uma foto em que aparecia com um chapéu de 'cowboy' e a acender um cigarro.

O ator norte-americano Robert Norris, que se tornou popular nas campanhas publicitárias da marca de cigarros Marlboro, morreu no domingo, dia 03 de novembro, em casa, aos 90 anos, foi divulgado este sábado.

