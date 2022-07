PSD/Congresso

Montenegro escolhe Matos Correia para Jurisdição e Albuquerque para Mesa do Congresso

O antigo deputado José Matos Correia foi a escolha do novo presidente do PSD para liderar a lista ao Conselho de Jurisdição, enquanto o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, foi indicado para a Mesa do Congresso.