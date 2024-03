Montenegro diz ter “expectativa fundada” de ser indigitado primeiro-ministro

“É minha expectativa fundada que o sr. Presidente da República, depois de ouvidas todas as forças políticas, me possa indigitar para formar Governo”, afirmou Luís Montenegro, no início da sua declaração à imprensa, no hotel em Lisboa onde a AD (coligação PSD/CDS_PP/PPM) se concentrou na noite eleitoral.

Numa sala cheia de apoiantes, Montenegro foi recebido com gritos de “vitória, vitória”, a que respondeu “Portugal, Portugal”.

O presidente do PSD começou por saudar o aumento da participação nestas eleições e lembrou que “sempre disse” que “vencer eleições era ter mais um voto” e que só nessas circunstâncias assumiria as funções de primeiro-ministro.

“Pois bem, parece incontornável que a AD ganhou as eleições e o PS perdeu as eleições”, afirmou, considerando que os portugueses quiseram “mudar de Governo” e “mudar de políticas”.

Por outro lado, defendeu, os eleitores quiseram que “os grandes partidos possam apresentar-se de forma renovada e com capacidade de inovar”.

“Em quarto lugar, também disseram que é necessário que os partidos, nomeadamente os que têm representação parlamentar, devem privilegiar mais o diálogo e a concertação entre lideres e partidos”, acentuou.





“Espero que PS e Chega não constituam aliança negativa”

O presidente do PSD disse hoje esperar que PS e Chega “não constituam uma aliança negativa para impedir o Governo que os portugueses quiseram”, voltou a recusar entendimentos com o partido de André Ventura, mas sem excluir diálogo.



Na fase das perguntas dos jornalistas, Luís Montenegro foi questionado se, com uma vitória por margem curta da Aliança Democrática (coligação que junta PSD/CDS-PP e PPM), mantém o “não é não” que tinha dito a entendimentos com o Chega antes e durante a campanha.



“Eu assumi dois compromissos na campanha eleitoral e naturalmente que cumprirei a minha palavra. Nunca faria a mim próprio, ao meu partido e à democracia portuguesa tamanha maldade que seria incumprir compromissos que assumi de forma tão clara”, disse.



Sobre a margem da vitória, salientou que “ela tem a expressão que os portugueses lhe quiseram dar”, acrescentando que “há dois anos havia uma maioria absoluta do PS, agora há uma maioria relativa da AD”.



Montenegro foi questionado se não teme que o Chega possa derrubar o Governo à primeira oportunidade.



“Estamos cientes que, em muitas ocasiões, a execução do programa de Governo terá de passar pelo diálogo na Assembleia da República. É natural e é nossa expectativa que todos partidos possam assumir a sua responsabilidade, a começar pelo principal partido da oposição”, disse.



Neste ponto, o líder do PSD disse compreender que o PS não se reveja no programa do Governo, nem adira às propostas da AD, mas defendeu que tem a responsabilidade de respeitar “a vontade do povo português”.



“E é nessa lógica que a minha mais firme expectativa é que o PS e o Chega não constituam uma aliança negativa para impedir o governo que os portugueses quiseram”, enfatizou.