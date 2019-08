Monte Verde Festival perto de esgotar dia 8 e 9 de agosto

A faltar apenas uma semana para a oitava edição do Monte Verde Festival, os bilhetes diários para os dias 8 e 9 de agosto se encontram perto de esgotar.

De acordo com comunicado da organização e no que diz respeito aos passes gerais, apenas estão disponíveis cerca de 300.



De 8 a 10 de agosto a praia que dá nome ao festival volta a receber milhares de festivaleiros oriundos de todas as ilhas do Açores, de Portugal continental e inclusive do estrangeiro.





Nomes como Steve Aoki, Joss Stone, Eagle-Eye Cherry, Vitalic e T4X1 prometem animar as três noites do festival e perspetiva-se mais um ano de casa cheia.