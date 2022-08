MNE italiano apresenta o seu novo partido, Compromisso Cívico

Di Maio abandonou recentemente o Movimento 5 Estrelas (M5S), formação que havia dirigido, após uma discussão com o atual líder do M5S, Giuseppe Conte, por este se opor ao envio por Itália de mais armas para a Ucrânia.

Depois da saída de Di Maio, o M5S desencadeou a crise no Governo italiano que levou ao desmembramento da coligação no poder, liderada pelo primeiro-ministro, Mario Draghi, e à convocação de eleições antecipadas.

A 14 de julho, Draghi anunciou que não queria continuar a governar sem o apoio do M5S, quando esse partido se absteve na votação de uma primeira moção de confiança no parlamento, e apresentou um pedido de demissão ao Presidente da República italiano, Sergio Mattarella, que então o rejeitou, instando Draghi a tentar novas soluções políticas, com o devido apoio parlamentar.

Na semana passada, Mario Draghi venceu uma segunda moção de confiança, mas perdeu o apoio de três dos partidos que apoiavam a sua coligação - o M5S, o Força Itália e a Liga - o que justificou uma nova visita ao Presidente, para lhe reiterar o pedido de demissão, dessa vez aceite, levando à convocação de eleições antecipadas.

O símbolo do IC inclui uma abelha, e Di Maio explicou que tal significa que o partido pretende concentrar-se no “ambiente e no combate às alterações climáticas”.

“Quando as abelhas desaparecerem, a humanidade desaparecerá”, afirmou.