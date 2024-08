Miguel Oliveira em 18.º nos treinos cronometrados do GP da Áustria de MotoGP

Miguel Oliveira terminou a 1,373 segundos de Bagnaia (Ducati), que fez o melhor tempo batendo o recorde do circuito austríaco com o registo de 1.28,789 minutos.

O ítalo-brasileiro Franco Morbidelli (Ducati), que foi anunciado como piloto da VR46 de Valentino Rossi na próxima temporada, foi o segundo classificado, a 0,281 segundos, com o espanhol Jorge Martin (Ducati) em terceiro, a 0,389.

Com estes resultados, Miguel Oliveira terá de passar pela primeira fase da qualificação no sábado, a Q1, de forma a garantir um dos dois lugares que garantem a passagem à Q2, a fase decisiva.

A sessão foi marcada por várias quedas, incluindo a do italiano Fábio DiGiannantonio (Ducati), que foi declarado inapto para as corridas deste fim de semana.

Miguel Oliveira deu 23 voltas ao circuito da Red Bull, onde conseguiu a primeira vitória da carreira em MotoGP, em 2020.

O piloto natural de Almada chega a esta ronda na 13.ª posição do campeonato, com 51 pontos.

O espanhol Jorge Martín (Ducati) lidera, com 241 pontos, mais três do que Bagnaia, bicampeão do mundo.