Messi é o melhor marcador pela sexta vez

Autor de 12 golos, em 10 jogos, na edição 2019/20, o jogador do FC Barcelona caiu nas meias-finais e não pode aumentar o seu pecúlio, mas conta mais sete tentos do que o inglês Harry Kane e do que o brasileiro Lucas Moura, ambos jogadores do Tottenham, que não marcaram na final.

Desta forma, o ‘10’ do ‘Barça’ vai, certamente, repetir os cetros de 2008/09 a 2011/12 e 2014/15, o último em igualdade com Ronaldo (Real Madrid) e o então seu companheiro de equipa Neymar, único nome, além do argentino e do português na lista de melhores marcadores da ‘Champions’ desde 2007/08.

Segundo melhor marcador da história da Liga dos Campeões, com 112 golos, em 135 jogos, contra 126 do capitão da seleção lusa, em 162 encontros, Messi marcou seis golos na fase de grupos e outros tantos nos jogos a eliminar.

Além de melhor marcador na ‘Champions’, Messi foi também o ‘pichichi’ da Liga espanhola pela sexta vez, com 36 golos que lhe deram igualmente a sexta Bota de Ouro.