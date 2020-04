Máscaras sociais começam a ser distribuídas

Delegação regional da ANAFRE, que colabora na distribuição, revelou que entre hoje e amanhã as máscaras sociais vão começar a ser distribuídas nos domicílios pelas Juntas de Freguesia, revela o jornal.

Ainda nesta edição: "Cancelada celebração do 25 de Abril em Ponta Delgada, "Governo garante seguros para bombeiros", "História de um jornalista italiano retido pela Covid-19 nos Açores", "As regras para se tratar do novo coronavírus em casa" e "Lar do Nordeste reforça medidas de proteção".