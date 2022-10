Covid-19

Máscaras mantém-se obrigatórias em lares e hospitais e acaba isolamento para infetados em Portugal Continental

As pessoas infetadas com covid-19 vão deixar de cumprir isolamento e as máscaras mantêm-se obrigatórias em unidades de saúde e lares com o fim do estado de alerta em Portugal Continental devido à pandemia, anunciou esta sexta feira o Governo.