Mark Silveira congratula-se com a retoma do serviço de atendimento permanente

De acordo com nota, o autarca felicita a Secretaria Regional da Saúde e Desporto pela decisão agora tomada, lembrando que as alterações introduzidas no ano passado só eram aceitáveis de forma transitória enquanto não fosse possível a sua reversão e a retoma do atendimento nos moldes de funcionamento anteriores à pandemia.





"Tal como sempre afirmei a suspensão do serviço de atendimento permanente no centro de saúde de São Roque, entre as 20h00 e as 8h00, seria aceitável enquanto a pandemia não permitisse reverter a situação. Neste momento a situação está completamente diferente com 70% da população do concelho já vacinada, o que nos dá algumas garantias de imunidade e de controlo da pandemia”, afirmou Mark Silveira, citado na nota.





Por outro lado, o autarca de São Roque do Pico, defende a continuidade da SIV em funcionamento 24 horas por dia, uma medida que foi introduzida com a reorganização, realizada no ano passado e que “deve manter-se porque constituiu uma mais-valia no atendimento urgente a quem corre risco de vida em toda a ilha”.