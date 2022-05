Mário Silva considera que o Santa Clara “merecia outro resultado”

No final da partida da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga registou-se uma igualdade a uma bola, mas Mário Silva afirmou que “merecíamos outro resultado”.

“Sabíamos que iria ser muito difícil conseguir pontos aqui, face à envolvência deste jogo, mas, face ao que se passou, poderíamos conseguir os três pontos. Infelizmente, isso não aconteceu”, afirmou o técnico na sala de imprensa do estádio vimaranense.



Silva recorda que ao intervalo a sua equipa estava “a perder de forma injusta”, atendendo a que nos primeiros 45 minutos o Santa Clara “dominou em termos de posse de bola”.



Para além disso, “sofremos um golo contra a corrente do jogo” e “tivemos um golo anulado estranho, mas parece que estava por poucos centímetros fora de jogo”, realçando que se a equipa continuasse a fazer na segunda parte o que tinha feito na primeira “iríamos dar a volta ao resultado. Fazer o que fizemos aqui hoje foi mais uma página ‘bonita’ nesta época. Disse ao intervalo que estava a dar-me um prazer enorme ser treinador destes jogadores”, confidenciou o técnico.

O treinador do Santa Clara afirmou, uma vez mais, que “não tínhamos nenhum objetivo de competições europeias” e realçou que a prestação da equipa na segunda volta (onde apenas perdeu por duas ocasiões, na Luz e no Dragão) “foi brilhante”. E, até final, nos dois jogos que restam, em casa com o Paços de Ferreira e em Alvalade com o Sporting, Mário Silva promete que “vamos tentar fechar a época de forma muito competitiva”, embora reconheça que “vamos ter dois jogos muito difíceis”.



Sobre o seu futuro, Mário Silva lembrou o que já havia dito na antevisão ao encontro de domingo em Guimarães: “tanto da parte do Santa Clara, como da minha, há uma grande vontade de continuarmos juntos”, apontando que “poderá acontecer alguma coisa na próxima semana ou daqui a duas semanas”.