Marinho e Pinto anuncia Pardal Henriques como candidato do PDR

As mais lidas

Em outubro de 2015, o PDR foi a sétima força política mais votada nas eleições legislativas, com 1,14% (61.632 votos), atrás do PAN, que elegeu um deputado.

O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, foi noticiado como sendo o cabeça-de-lista do PDR pelo circulo eleitoral de Lisboa, cabendo a Marinho e Pinto a primeira posição pelo Porto.

O presidente do PDR assumiu que vai a eleições para combater a atual “forma errada” de fazer política e trabalhar em benefício de um coletivo nacional e europeu e de o progresso económico-social do país.

Questionado sobre um eventual aproveitamento político de Pardal Henriques, ao integrar as listas do PDR, Marinho e Pinto lembrou que se esse fosse o seu objetivo teria outros partidos “mais importantes”, dado o PDR ser um “partido pequeno”.

“Estou há décadas sob suspeitas, estive no tempo da ditadura e estou hoje, tenho mais de uma dezenas de queixas-crime e, no entanto, nunca fui julgado”, vincou.

A propósito, e quanto ao facto de Pardal Henriques estar a ser investigado pelas autoridades, Marinho e Pinto lembrou que as suspeitas só surgiram quando ele “ganhou protagonismo”, acrescentando que em Portugal é “demasiado fácil” constituir alguém arguido.

O advogado e porta-voz do SNMMP é “muito daquilo” que o partido vem defendendo, nomeadamente um rosto do combate à fraude, evasão fiscal ou corrupção, disse.

“Pardal Henriques vai ser candidato pelo PDR, mas na altura própria divulgaremos o círculo eleitoral por onde se candidatará”, disse aos jornalistas o advogado e ex-deputado europeu, depois de entregar a lista dos candidatos pelo círculo eleitoral do Porto.

O presidente do Partido Democrático Republicano (PDR), António Marinho e Pinto, anunciou que o advogado e porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, é candidato às eleições legislativas de outubro.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok