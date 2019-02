Marinha e Força Aérea resgatam indonésio nos Açores

O navio patrulha oceânico "Sines" e a Força Aérea Portuguesa, resgataram ao início da tarde desta quinta-feira um tripulante de 36 anos de idade e nacionalidade indonésia, que apresentava o dedo polegar amputado, e que se encontrava a bordo do navio de pesca “BRAVO”, com registo na Póvoa de Varzim, a cerca de 205 milhas (379 Km) a norte da ilha de São Miguel.

Segundo explica comunicado da Marinha Portuguesa, o homem recebeu apoio médico e foi preparado para o resgate por helicóptero da Força Aérea Portuguesa, o que viria a acontecer pelas 13h55, onde viria a desembarcar no aeroporto em Ponta Delgada, pelas 16h30m.



O paciente era aguardado por uma ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, tendo sido posteriormente transportado para o Hospital do Divino Espírito Santo.