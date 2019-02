Mariana Vieira da Silva nova ministra da Presidência

Esta informação consta de uma nota publicada hoje no portal da Presidência da República na Internet, na qual se lê que a nomeação foi aceite pelo chefe de Estado.

A nova titular da pasta da Presidência mantém os três secretários de Estado de Maria Manuel Leitão Marques, que deixa o cargo para se candidatar na lista do PS às eleições de 26 de maio para o Parlamento Europeu.

No Ministério da Presidência continuam como secretários de Estado Tiago Antunes (Presidência do Conselho de Ministros), Luís Goes Pinheiro (Adjunto e da Modernização Administrativa) e Rosa Monteiro (Cidadania e a Igualdade).