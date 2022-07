Maré de Agosto prevê "menos afluência" após fim de viagens marítimas para Santa Maria

Em declarações à agência Lusa, Eduardo Arruda alertou que a eliminação das viagens marítimas na ilha de Santa Maria está a “provocar entraves” ao festival, o mais antigo do país sem interrupções.

“Contamos com menos afluência de público. Se bem que existiu um aumento de voos da SATA, não vai compensar. Um barco levava 600 pessoas, em termos de voos aéreos tinha de fazer doze voos num dia para equipar. É impensável. Não podemos comparar”, afirmou.

Eduardo Arruda lembrou que “muita malta jovem vinha de barco, trazendo a tenda de campismo” para a Maré de Agosto.

As ligações marítimas “facilitavam a logística”, reforçou.

Devido à inexistência de viagens marítimas para Santa Maria, “teve tudo de ser tratado com ainda com mais antecedência” e com “muitos mais custos”.

“Em termos logísticos, o barco era um meio de transporte de material de som, material de palco e de carrinhas para transporte. Tivemos de refazer a logística com mais custos. A expectativa é que as pessoas estejam com muita saudade do festival e venham a todo o custo”, considerou.

A organização está “expectante” quanto à edição deste ano, porque significa o regresso da “Maré na totalidade”, depois de dois anos de “edições mais limitadas” devido à pandemia da covid-19.

“A Maré sempre foi conhecida pela variedade. Quando falamos em música do mundo são vários tipos. Este ano estamos virados para o rock, para o funk, para o reggae, blues e música eletrónica de vários quadrantes. Será sempre uma miscelânea de sons que é o que pessoal está à espera”, afiançou.

Pelo palco do festival, no primeiro dia, a 19 de agosto, vão passar os artistas Isabel Mesquita, Jungle By Night, The Last Internationale e Baile dos Loucos.

No segundo dia, o cartaz conta Ferris & Sylvester, Julian Marley & The Uprising, The Quireboys e Karetus, enquanto no último dia vão decorrer as atuações de Arp Frique & Family, Abdul & The Gang, Muchachito Bombo Infierno e Empty V VS DJ Nuno Calado

“Quando fazemos escolha de nomes para o cartaz, não olhamos para os nomes. Ouvimos a música e escolhemos. O espírito da Maré é ter também música para todas as camadas e estar ali em convívio num festival dos 18 aos 80 anos. São as amizades que se geram”, concluiu.