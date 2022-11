Marcar um golo ao FC Porto “foi um momento marcante para mim”

Nené, o médio graciosense, atualmente ao serviço dos polacos do Jagiellonia Bialystok, foi um dos jogadores que esteve em campo, a 26 de outubro de 2021, na vitória do Santa Clara sobre o FC Porto por 3-1. E dos seus pés saiu o terceiro golo dos encarnados no jogo