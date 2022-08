Assunção Cristas, Manuel Monteiro e Mesquita Nunes na escola de quadros do CDS-PP

De acordo com a informação divulgada hoje pela Juventude Popular (JP), a estrutura que representa os jovens centristas e que promove a iniciativa, os “temas da economia e sustentabilidade são os mais presentes” no programa, que “ainda não está 100% fechado”.

“O desejo é sobretudo o de se colocar em cima da mesa o futuro geracional em Portugal e o que se pode fazer para melhorar as condições de vida”, indica a JP.

Com o lema “Tempo de regressar”, a edição deste ano da escola de quadros do CDS-PP decorre entre os dias 01 e 04 de setembro, num hotel em Espinho (distrito de Aveiro), e as inscrições estão abertas até quarta-feira, sendo esperados "cerca de 80" jovens.

Entre os oradores confirmados constam os ex-líderes Manuel Monteiro (que vai integrar o painel “O dia depois do amanhã à direita”) e Assunção Cristas (painel “Margem direita da sustentabilidade”).

A 30 de agosto, Assunção Cristas marcará também presença na Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide.

Já o painel “Portugal: Condenados a ser remediados?” vai ter como oradores o antigo secretário de Estado e deputado do CDS-PP Adolfo Mesquita Nunes - que se desfiliou do CDS em rota de colisão com direção de Francisco Rodrigues dos Santos e anunciou que iria votar Iniciativa Liberal nas últimas legislativas – e o deputado do PS Sérgio Sousa Pinto.

Segundo informação transmitida à Lusa por fonte oficial da JP, também o deputado e ex-líder da Iniciativa Liberal Carlos Guimarães Pinto vai marcar presença na escola de quadros do CDS-PP.

O ex-deputado João Almeida e o antigo ministro e atual presidente do Conselho Nacional do CDS-PP, Pedro Mota Soares, ambos ex-presidentes da JP, vão encontrar-se no painel “48 anos completamente soltos”.

António Lobo Xavier, antigo deputado e membro do Conselho de Estado, e a ex-deputada e secretária de Estado Cecília Meireles vão partilhar o painel “Fazer o país que tem razão”.

O programa da edição deste ano da escola de quadros conta também com intervenções da antiga ministra Margarida Mano, do investigador e candidato às eleições europeias de 2019 na lista do CDS-PP Vasco Becker-Weinberg, da antiga deputada centrista Vera Henriques e do consultor Diogo Belford Henriques.

A escola de quadros, que marcará também a rentrée política do CDS-PP, será encerrada no dia 04 de setembro pelo presidente do partido, Nuno Melo.

Citado no comunicado divulgado hoje aos jornalistas, o presidente da JP, Francisco Camacho, considera que a escola de quadros deste ano, “uma das mais promissoras de sempre”, conta “pesos pesados”, figuras “com elevado conteúdo para formar as novas gerações”.

“Ouvimos o que os nossos militantes nos foram dizendo, que personalidades gostavam de ouvir, e tentámos, em conjunto com o partido, fazer o melhor trabalho possível para as juntar”, indica Camacho, que considera que este “será um bom momento” para a “revitalização do partido”.