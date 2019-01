Mais de mil eventos desportivos integram Portimão Cidade Europeia do Desporto 2019

Mais de mil eventos desportivos estão agendados este ano em Portimão, no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2019, num investimento superior a dois milhões de euros no parque desportivo, indicou, na sexta-feira, a presidente da autarquia.

“Estimamos investir mais de dois milhões de euros na construção e melhoramento das infraestruturas desportivas no concelho, proporcionando uma média de três iniciativas desportivas por dia ao longo de todo o ano”, disse Isilda Gomes.

A autarca falava aos jornalistas à margem da cerimónia que assinalou o início da cidade algarvia como Capital Europeia do Desporto em 2019, na qual participaram os secretários de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, das Florestas e Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, e das Pescas, José Apolinário, dos campeões olímpicos de atletismo Rosa Mota e Jorge Pina, dos motociclistas Miguel Oliveira e Miguel Praia e do piloto de Fórmula 1 de motonáutica, Duarte Benavente.

De acordo com Isilda Gomes, de entre as iniciativas, “estão as ligadas ao desporto escolar, importantes e fundamentais, porque a juventude está nas escolas, estabelecimentos escolares que estão envolvidos na Cidade Europeia do Desporto e onde tem de ser feito todo um trabalho”.

“Isto é um grande movimento e um mobilizar de todos os portimonenses para este projeto, que deve ser acarinhado por todos”, sublinhou.

Na opinião de Isilda Gomes, embora os eventos desportivos não gerem receitas, o retorno económico para Portimão “será enorme, porque são mais de 40 mil as dormidas, os impostos e toda a dinâmica económica que é criada no concelho”.

“Para Portimão, é importante ser reconhecida a sua capacidade de organizar este evento ao longo de todo ano, porque significa que temos feito um excelente trabalho na área do desporto e mobilizar mais cidadãos para a prática do desporto, porque é uma atividade necessária e útil para termos uma vida saudável”, destacou.

O secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, enumerou a quantidade de iniciativas desportivas ao longo do ano, como “um dos aspetos mais positivos o título das cidades europeias do desporto”.

“Isto permite que os municípios dediquem muito da sua atenção ao desporto ao longo do ano, como aconteceu no ano passado em Braga e anteriormente em Gondomar e também, não só algum investimento de infraestruturas que é sempre necessário, mas na consciencialização que as pessoas vão ganhar para a necessidade de estarem ativas”, indicou.

João Paulo Rebelo acrescentou que o Governo “quer mais e melhor desporto para todos em Portugal, e este título traz o desporto menos formal, não num quadro competitivo, justamente um desporto para todos”.

O governante disse ainda que o Governo vai apoiar Portimão “com um pouco mais de 130 mil euros, uma ajuda ao investimento, um montante que já é significativo e que dá uma ajuda ao que são as atividades a desenvolver ao longo do ano”.

Cerca de quatro mil pessoas assistiram na noite de sexta-feira à cerimónia de abertura de “Portimão Cidade Europeia do Desporto 2019”, no pavilhão Arena, que integrou espetáculos multimédia e de música, com a participação do cantor e multi-instrumentista Daniel Pereira Cristo e do grupo Amor Electro, a quem coube a interpretação do hino “Cidade Europeia do Desporto 2019”.