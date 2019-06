Maioria dos barcos da AZAB2019 já estão em São Miguel

Na tarde de ontem verificaram-se as atracagens, em Ponta Delgada, dos veleiros ‘Arethusa of Yealm’, ‘Samaritam’’ e ‘Nooh Hi’, enquanto que ao início da noite chegaram o ‘Spirit of Taranto’, ‘Shuna’, ‘Boogie Nights’, ‘Lazzy Otter’, ‘Saffier’, ‘Pride of Erin’ e ‘Katisha’.



‘Nutmeg’ e ‘Viking Lord’ são as últimas embarcações a chegar a São Miguel e, desta forma, a fechar definitivamente a primeira etapa deste evento náutico promovido pelo The Royal Cornwall Yacht Club.



Recorde-se que após uma disputa muito equilibrada desde o início da prova no passado dia 1 de junho, em Falmouth, no sul do Reino Unido, entre as embarcações ‘Akouavi’ e o ‘Maluel 40’, o primeiro superiorizou-se nas últimas milhas, chegando a Ponta Delgada no sábado pelas 16h56. O segundo veleiro atracou na marina das Portas do Mar às 17h45.

As embarcações e tripulações participantes na AZAB2019 vão agora permanecer alguns dias em Ponta Delgada, seguindo depois para a segunda fase da prova, o regresso a Falmouth, estando a largada prevista para o próximo dia 18, pelas 13 horas.