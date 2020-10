"Maioria absoluta do PS é melhor garantia de defesa dos açorianos"

"Eu acredito que sim. Sem sombra de dúvida", declarou Vasco Cordeiro, questionado hoje pela agência Lusa sobre se uma vitória por maioria absoluta nas regionais de domingo seria a melhor defesa para o povo da região.

O socialista, e presidente do Governo dos Açores desde 2012, que se recandidata a um último mandato, falava durante uma ação de rua na freguesia da Fajã de Cima, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

Na ocasião, Vasco Cordeiro sustentou que o PS é o único partido "que se afirma e se tem afirmado de forma coerente e consecutiva como um referencial de estabilidade e segurança", criticando palavras de outros partidos que, ora têm colocado de parte uma viabilização de um executivo minoritário do PS ou têm referido a sua pretensão em integrar um governo alternativo

"Esse é um sinal muito claro, muito consistente daquilo que nos pode esperar e vemos noutras paragens", considerou ainda o presidente do PS/Açores, no que pode ser entendido como uma alusão à situação do Governo da República.

Para o socialista, numa altura de "desafios do ponto de vista sanitário", com a pandemia de covid-19, é importante ter uma governação nos Açores que garanta "estabilidade" ao povo e seja eficaz para superação da atual fase de "tormenta".

"Acho que é muito importante que todos tenham consciência que só no dia 25 é que se decidem as eleições", considerou ainda, definindo como "muito encorajadoras" as mensagens dos populares que foi recebendo na ação de rua tida esta tarde.

As legislativas dos Açores decorrem em 25 de outubro, próximo domingo, com 13 forças políticas candidatas aos 57 lugares da Assembleia Legislativa: PS, PSD, CDS-PP, BE, CDU, PPM, Iniciativa Liberal, Livre, PAN, Chega, Aliança, MPT e PCTP/MRPP.

No arquipélago, onde o PS governa há 24 anos, existe um círculo por cada uma das nove ilhas e um círculo de compensação, que reúne os votos não aproveitados para a eleição de parlamentares nos círculos de ilha.