Maduro promete "paz, estabilidade e justiça" depois de ser reeleito

"Haverá paz, estabilidade e justiça. Paz e respeito pela lei. Sou um homem de paz e de diálogo", afirmou, quando a campanha e as eleições decorreram num clima de tensão, com a oposição a denunciar numerosas intimidações e detenções.

Maduro, no poder desde 2013, pediu ainda "respeito pela vontade popular" depois de ser proclamado vencedor das presidenciais de domingo.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) venezuelano anunciou a reeleição de Maduro para um terceiro mandato consecutivo com 51,20% dos votos.

Maduro obteve 5,15 milhões de votos, à frente do candidato da oposição Edmundo Gonzalez Urrutia, que obteve pouco menos de 4,5 milhões (44,2%), de acordo com os números oficiais anunciados pelo presidente do CNE, Elvis Amoroso.

Os resultados foram anunciados depois de contados 80% dos boletins de voto e 59% dos eleitores terem comparecido às urnas. O resultado "é irreversível", declarou