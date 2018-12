Madalena celebra Natal com idosos do concelho

Quase duas centenas de idosos de todos os centros de convívio do concelho Madalena e utentes do programa MadalenAbraça participaram, na passada sexta-feira, num almoço promovido pela autarquia e confecionado pelos funcionários do Serviço Social do município, assinalando a quadra natalícia e festejando em união esta data festiva, entre recordações dos tempos idos e uma renovada esperança no futuro.