Macron e Scholz conversaram hoje com Putin

Os três líderes já tinham conversado por telefone na quinta-feira, altura em que a França e a Alemanha "exigiram um cessar-fogo imediato da Rússia".

Desde a reunião de 07 de fevereiro no Kremlin, Emmanuel Macron teve nove conversas telefónicas, incluindo a da última quinta-feira, com Vladimir Putin, segundo um balanço do Eliseu.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 549 mortos e mais de 950 feridos entre a população civil e provocou a fuga de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.