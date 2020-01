Macacos morrem em incêndio em zoológico na Alemanha, suspeita-se de fogo de artíficio

Um incêndio no zoológico de Krefeld (Alemanha), supostamente provocado por fogo de artíficio na noite do fim do ano, causou a morte dos animais do recinto dos macacos, cerca de 30, incluindo orangotangos e chimpanzés, foi divulgado esta quarta feira.