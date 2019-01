Luís Montenegro desafia Rio, quer candidatar-se à liderança do PSD e "eleições já"

O ex-líder parlamentar do PSD Luís Montenegro está disponível para disputar a presidência do PSD e quer "eleições já", afirmou esta quinta-feira uma fonte próxima do antigo deputado.

Luís Montenegro dará uma conferência de imprensa na sexta-feira, às 16 horas (menos uma nos Açores) no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, acrescentou a mesma fonte.

O antigo presidente da bancada social-democrata defende que se devem realizar "eleições já", de acordo com as mesmas fontes.

Na Assembleia da República, Hugo Soares, que sucedeu a Montenegro à frente do grupo parlamentar, não quis comentar a notícia.

Alguns órgãos de comunicação social noticiaram hoje que os críticos de Rui Rio já têm as assinaturas suficientes para obrigar à convocação de um Conselho Nacional extraordinário com vista à destituição do atual líder e que o antigo líder parlamentar Luís Montenegro confirmará nos próximos dias que está disponível para ser candidato à liderança contra Rui Rio.

Luís Montenegro, que já no Congresso do PSD, em fevereiro, admitiu disputar no futuro a liderança do partido, afirmou na quarta-feira na TSF que falará “muito em breve” sobre o partido.

“Muito em breve falarei sobre o estado do PSD, falarei mesmo sobre o futuro do PSD porque entendo que este estado de coisas tem de acabar e isto tem de mudar: o PSD assim não se vai conseguir afirmar”, disse, no programa “Almoços Grátis”.