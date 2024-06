Lucas Soares foi eleito para o 11 do ano da II Liga

O defesa lateral direito Lucas Soares, de 26 anos, foi eleito ontem para o 11 do ano da II Liga da temporada de 2023/2024.



O jogador brasileiro, que trocara o Casa Pia pelos “encarnados” de Ponta Delgada no arranque da última temporada, foi escolhido pelos treinadores e capitães da competição para ocupar o lado direito da equipa ideal da II Liga.

“Estou muito feliz por ter sido eleito para o 11 do ano da Liga. Quero deixar um agradecimento especial aos meus companheiros de equipa e aos adeptos, para eles o meu obrigado. Esta foi uma época de sonho em que todos tiveram uma importância muito grande, companheiros de equipa, pessoas do clube e adeptos”, comentou desta forma o jogador a sua eleição, em declarações reproduzidas pelo Santa Clara.



Titular em 29 ocasiões, totalista em 20 e suplente utilizado em mais três partidas, Lucas Soares destacou-se no panorama defensivo, totalizando um total de 96 recuperações de bola, servindo, ainda, os companheiros para o golo por três vezes.

Com 2731 minutos de utilização, Lucas Soares foi uma das figuras da conquista do título de campeão nacional pelo Santa Clara e do regresso do clube açoriano ao principal escalão do futebol nacional.