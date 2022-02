Líderes mundiais, NATO e UE realizam hoje videoconferência para discutir conflito

Num comunicado, o Eliseu declarou que a reunião, marcada para hoje à tarde (17h30 locais, 16h30 hora de Lisboa), tem como objetivo dar continuidade “a estreita coordenação entre aliados e parceiros europeus" sobre o conflito na Ucrânia.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, receberá também hoje o chanceler alemão, Olaf Scholz, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, no Palácio do Eliseu para um jantar de trabalho com representantes industriais europeus para discutir "as questões da soberania económica europeia, nomeadamente tendo em vista os eventos na Ucrânia", acrescentou a mesma fonte.

A agenda de trabalho do Presidente francês será hoje dedicada à crise na Ucrânia, reunindo-se com o conselho de defesa e segurança às 11:00 locais (10:00 em Lisboa), antes de se encontrar com o primeiro-ministro francês, Jean Castex.

Às 15h00 locais (14h00 em Lisboa), Macron vai receber a Presidente da Geórgia, Salome Zurabishvili, "para discutir as questões da estabilidade regional no contexto da guerra na Ucrânia", segundo adiantou ainda o Eliseu.

Emmanuel Macron já tinha falado com Salome Zurabishvili por telefone no sábado, expressando a sua "determinação de apoiar os parceiros orientais" da UE "contra qualquer tentativa de tensão e desestabilização".

Na sexta-feira, o chefe da diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, disse ser possível que a ofensiva russa em curso na Ucrânia se possa alargar à Moldávia e à Geórgia.

Além do dossier ucraniano, o jantar com Olaf Scholz e Ursula Von der Leyen tem também como objetivo "preparar a cimeira" organizada sob a atual Presidência francesa do Conselho da UE, nos dias 10 e 11 de março, "dedicada ao modelo europeu de crescimento e investimento”, indicou ainda o Palácio do Eliseu.