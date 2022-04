Liderança do CAR não muda postura de Rafa

Um resultado que o deixa na liderança do Campeonato dos Açores de Ralis (CAR) mas que não muda em nada a sua postura, diz, em comunicado de imprensa.



“Com este resultado assumo a liderança do campeonato, no entanto, não é algo que vá alterar os meus métodos de trabalho nem a minha motivação, porque este é apenas o primeiro ano num carro de tração integral e tenho muito para melhorar para ser o piloto mais rápido do campeonato. Obviamente que trabalho para alcançar esse desidrato um dia, mas neste momento somos líderes sobretudo face a nossa consistência de resultados”.