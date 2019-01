Líder do PSD/Açores quer "órgão isento" a avaliar concursos para administração

"Sabemos quem são as pessoas que muitas vezes, antes de os concursos serem lançados, já sabem que vão ficar. É deveras importante haver um órgão isento que possa controlar a admissão de jovens quadros na administração pública", vincou Gaudêncio, também presidente da câmara da Ribeira Grande.

O social-democrata falava na sessão de encerramento do XX congresso regional da JSD/Açores, em Ponta Delgada.

Para Alexandre Gaudêncio, é importante haver uma "reforma nos programas de estágios e emprego" para jovens açorianos, sendo importante "tirar as potencialidades das ilhas que perdem pessoas" por via de "planos estratégicos que possam identificar as virtudes de cada local" e que levem à criação de "ações que visem a integração de jovens quadros".

Contudo, "mais do que criar planos ou documentos estratégicos", o próprio Governo Regional, do PS, "já podia estar a dar uma resposta" ao desemprego jovem na região, por via do "rejuvenescimento da administração pública regional", com "critérios de isenção e transparência".

No que refere ao setor educativo, o presidente do PSD/Açores abordou em concreto os cursos profissionais e pediu "mais turmas" e "áreas vocacionais em função da realidade social e económica de cada localidade" ou ilha.

Depois, falando das eleições europeias de maio, Gaudêncio garantiu que o PSD/Açores tudo fará para que a região fique "devidamente representada" na lista do PSD ao Parlamento Europeu.

"Tudo faremos para ter um digno representante, um açoriano de gema com provas dadas na sociedade", disse, numa altura em que se fala na possibilidade de Mota Amaral - presente na primeira fila da sessão da JSD - ser indicado como candidato pelos Açores na lista do PSD ao hemiciclo europeu.