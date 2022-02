Leite pago ao produtor vai aumentar um cêntimo e meio nos Açores

Após uma reunião com o secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, António Ventura, Jorge Rita avançou que o aumento vai ser feito a partir de 15 de agosto, com retroativos a partir de 01 de julho, até ao final do ano.

“O leite vai subir um cêntimo e meio como foi acordado com o Governo Regional a partir de 01 de julho que será pago a 15 de agosto mensalmente aos agricultores. Foi isso que nós nos comprometemos, foi isso que o presidente do Governo Regional se comprometeu”, declarou.

O presidente da FAA falava aos jornalistas nas instalações na Associação Agrícola de São Miguel, em Santana, na Ribeira Grande.

Rita reforçou que esse aumento do preço do leite em um cêntimo e meio por litro “será assegurado pelo Governo Regional”, num investimento de cerca de cinco milhões de euros.

“Não podemos continuar a delapidar o preço do leite por via da má negociação que as indústrias normalmente têm com a distribuição”, afirmou.

Após o final do apoio, Jorge Rita disse esperar que a “indústria faça o seu trabalho” e aumente o preço do litro de leite pago ao produtor.

“O consumidor não está a reclamar absolutamente nada em matéria que o leite é caro. Toda a gente tem consciência de que um litro de leite no supermercado é baratíssimo e os derivados do leite são baratíssimos”, afirmou.

A 09 de julho, o presidente do Governo Regional, o social-democrata José Manuel Bolieiro, deu conta da intenção de “atribuir um apoio direto aos produtores de leite por litro de leite ou por vaca leiteira”, no âmbito do Programa de Opções Específicas para o Afastamento e a Insularidade nas Regiões Ultraperiféricas (POSEI), da União Europeia.