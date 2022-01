Lavoura ruma ao abismo se o preço do leite não aumentar

Presidente da Associação de Jovens Agricultores Micaelenses, César Pacheco, alerta para os problemas sentidos pelos produtores devido às descidas no preço do leite e pede a intervenção do Governo Regional, revela o jornal.



"Velejadora açoriana viaja entre o Ártico e a Antártida", "Onda de assaltos no concelho da Ribeira Grande", "Unileite “rasga contrato” de fornecimento de leite à Prolato" e "Criada aplicação para partilhar informação sobre praias" são outros destaques desta Primeira Página.



No desporto, o título é "Unileite “rasga contrato” de fornecimento de leite à Prolacto".