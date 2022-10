Lajes das Flores quer combater a desertificação e envelhecimento da população

O autarca Luís Maciel considerou que o concelho “precisa de políticas diferenciadas para fazer face a esta realidade”, tendo protagonizado a adoção de um conjunto de políticas para fixar pessoas através da criação de emprego e reforço da habitação”. Luís Maciel reuniu com o Governo dos Açores, na sede da autarquia, no âmbito da visita estatutária à ilha das Flores. “Tem que haver medidas direcionadas para o emprego. A questão da habitação também é central e, neste momento, há um constrangimento porque há empresas que não conseguem trazer pessoas para a ilha, porque não há habitação disponível”, afirmou. Por via do turismo na ilha das Flores, “muitas habitações passaram para o alojamento local, havendo um défice para o arrendamento de longa duração”, referiu Luís Maciel, que disponibilizou um terreno do município para desenvolver, com o apoio do Governo Regional, um alojamento de habitação social. Acresce que a pouca habitação disponível "agravou os preços disponíveis no mercado". O responsável pelo município das Lajes das Flores considerou que as acessibilidades aéreas e marítimas se revelam “muito importante numa ilha distante de todas as outras”, como destaque para o porto das Lajes, “tendo em conta a sua importância para as Flores”. O autarca destaca a necessidade de “criar condições para que pessoas se fixem no concelho” em parceria com o Governo dos Açores, tendo sublinhado que “felizmente o turismo registou um crescimento assinalável”. Mas ressalvou a importância de investir na área da Saúde, porque “as pessoas têm que ter alguma segurança, sobretudo tendo em conta que o concelho está a ficar envelhecido”.