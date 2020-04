Lagoa promove concurso de Maios via online

A Câmara Municipal de Lagoa considera importante manter a realização deste concurso,"permitindo a valorização desta tradição popular, dinamizando-a junto da comunidade. Por outro lado, estimula a ocupação dos tempos livres e o convívio em família para a execução de um Maio", refere nota..

Este ano, são admitidos a concurso agregados familiares que coabitam na mesma residência, ou pessoas singulares com residência no concelho da Lagoa, não sendo permitida a participação de instituições, escolas, associações ou empresas.

Todos os participantes deverão fotografar o seu trabalho e enviar três fotografias, com boa resolução, identificando o autor do trabalho, para o email: concursodemaios@lagoa-acores.pt , até ao dia 2 de maio, às 11h00. Os Maios serão avaliados por um júri e pelo público.

A votação on-line, através do Facebook do município, decorrerá no dia 2 de maio, a partir das 16h00 e vai até ao dia 6 de maio às 12h00, traduzindo-se o voto na colocação de um “gosto” na fotografia do Maio escolhido. O Maio mais votado pelo público, via rede social, terá a pontuação de 40 pontos, atribuindo-se aos restantes, e em função dos seus resultados, o número de pontos proporcional.

Por seu turno, um júri composto por três pessoas irá avaliar a: originalidade e criatividade; estética e harmonia; cores, formas, materiais utilizados e a mensagem subsequente ao Maio.

De referir que, este ano, serão atribuídos cinco prémios, a distribuir pelos melhores classificados da 24.ª Edição do Concurso de Maios, num montante global de 400 euros, sendo que, o primeiro prémio é de 150 euros, o segundo de 100 euros, o terceiro de 75 euros, o quarto de 50 euros e o quinto de 25 euros.

Todos os interessados em participar neste concurso poderão inscrever-se até ao dia 29 de abril de 2020, através do endereço de email: concursodemaios@lagoa-acores.pt , ou, do formulário online, disponibilizado no portal institucional da Autarquia em: www.lagoa-acores.pt .