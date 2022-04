Lagoa comemora 500 anos com eventos em oito meses

A Câmara Municipal da Lagoa vai assinalar os 500 anos da elevação a vila e sede de concelho e os 10 anos da elevação a cidade com um programa comemorativo que se estende por oito meses, de abril a dezembro, transversal às cinco freguesias e com dezenas de eventos assentes em cinco eixos, da educação à cultura, passando pelo desporto, saúde e economia.



Este programa estava previsto desenrolar-se de janeiro a dezembro, mas terá início só neste mês de abril, devido ao pico da pandemia de Covid-19 que se verificou no início deste ano na ilha de São Miguel.



Conforme afirmou ontem a presidente da Câmara Municipal da Lagoa, Cristina Calisto, durante a conferência de imprensa de apresentação do programa comemorativo dos 500 anos do Concelho, “o objetivo deste programa foi o de, sobretudo, valorizar o território” da Lagoa, cuja antiga vila foi elevada a cidade há 10 anos. Uma nova realidade que já está interiorizada pela população, conforme refere a presidente da Câmara Municipal da Lagoa.



“Penso que se de início, as pessoas ainda tinham dúvidas sobre a nossa realidade enquanto cidade, hoje, pelos investimentos que temos realizado e pela aposta que fizemos em áreas diferenciadoras, esta afirmação da Lagoa enquanto cidade está, julgo eu, consolidada”, afirmou Cristina Calisto.



As comemorações dos 500 anos da elevação da Lagoa a vila e sede de concelho e dos 10 anos da elevação a cidade têm o seu primeiro ponto alto a 11 de abril, segunda-feira, o feriado municipal da Lagoa que marcará a abertura oficial das comemorações. Nesse dia, será prestada uma homenagem a todas as instituições e associações do Concelho que até este ano ainda não foram distinguidas com a Medalha de Mérito Municipal e apresentada a Medalha Comemorativa dos 500 anos da Lagoa, da autoria do escultor João Duarte.



Outro ponto alto das comemorações acontece no sábado, 23 de abril, com um concerto da fadista Cuca Roseta, que terá lugar no Claustro do Convento de Santo António. Este será um concerto solidário, com entrada gratuita, embora as pessoas sejam convidadas a deixar um donativo à Associação dos Imigrantes nos Açores - AIPA, contribuindo para dar melhores condições ao acolhimento nos Açores dos refugiados da Guerra na Ucrânia.



Também a 23 de abril será inaugurado no Convento de Santo António o Núcleo da Memória do Território, que retrata a origem da ilha, o descobrimento e o povoamento, com destaque para a Lagoa.



De realçar no programa um Ciclo de cinco Conferências Temáticas, que começa a 4 de maio no Nonagon, com o tema da educação. Segue-se a 3 de junho, no Cineteatro Lagoense Francisco D’Amaral Almeida, a conferência com o tema da economia; a 1 e 2 de julho, no Pavilhão Professor Jorge Amaral nos Remédios, Santa Cruz e no Cineteatro Lagoense a conferência com o tema do desporto; a 16 de setembro, no Cineteatro Lagoense a conferência com o tema da cultura e, a 12 outubro, no Cineteatro Lagoense, a quinta e última conferência com o tema da saúde.



Destaque também, nos dias 15 e 16 de julho, para a apresentação da Ópera ‘La Traviata’, de Verdi, na Praça do Nonagon, com a participação do Orfeão de Nossa Senhora do Rosário, da Banda Militar dos Açores e do Conservatório Regional de Ponta Delgada, bem como de diversos cantores líricos.

O encerramento oficial das comemorações acontece a 16 de dezembro, no Nonagon, com uma sessão solene onde será feita uma reflexão sobre os desafios ambientais futuros do Concelho da Lagoa.