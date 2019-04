"Junta pede ao governo e à câmara plano para Rabo de Peixe" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que o presidente da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe pediu ao governo e à câmara um plano específico para a Vila, alegando ser urgente dotar a Junta com mais competências e verbas.

"Navio substituto do 'Mestre Simão' já está na água", "Região pretende duplicar produção em modo biológico", "Ex-fotógrafo de Reagan e Obama preocupado com os jovens", "João de Brito Zeferino faleceu aos 75 anos" e "U.Sportiva está a uma vitória da final da Liga" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.