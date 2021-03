Juniores C do Angrense com título de Campeões da Terceira

Recorde-se que a equipa de Juniores A do Angrense também conquistou, a 20 de fevereiro, o respetivo título de Campeã da Ilha Terceira.





As equipas de Juniores A e Juniores C do Angrense vão efetuar a preparação para o campeonato regionais de Juniores A e C, previstos, ambos, para junho, onde irão defrontar os representantes das associações de futebol de Ponta Delgada e da Horta.





“Na presente época desportiva, as referidas provas não ditarão os representes dos Açores nos campeonatos nacionais dos respetivos escalões, ao contrário do que é habitual, uma vez que os escalões de formação não estão em atividade no território continental, mas servirá para apurar o Campeão dos Açores”, explica comunicado do Angrense.